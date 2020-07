Liverani in pareggio con la Viola. Iachini senza vittorie in A contro il Lecce

vedi letture

Le sfide in cadetteria ammontano a 6: con Piacenza, ChievoVerona e Brescia. Quelle in Serie A sono la metà, 3: guidando ancora una volta ChievoVerona e Brescia.

Giuseppe Iachini è in svantaggio nei testa a testa col Lecce, 2-4 in fatto di vittorie, 12-17 sul fronte delle marcature.

Negli ultimi 3 incroci le squadre dell’attuale coach della Fiorentina hanno sempre incassato 2 gol dai giallorossi del Lecce. Questo dato ha prodotto 2 pareggi e 1 sconfitta. La vittoria più recente è così l’1-0 nella cadetteria 2009-2010 in sella alle Rondinelle.

A proposito, in serie A Iachini mai ha battuto i salentini.

Sull’altro fronte Liverani ha superato 1 volta la Fiorentina, nel girone d’andata di questo torneo, mentre 1 volta è andato KO, per 2-5 guidando il Genoa 2013-2014.

TUTTI I PRECEDENTI FRA LIVERANI E LA FIORENTINA IN CAMPIONATO

1 vittoria Liverani

0 pareggi

1 vittoria Fiorentina

3 gol fatti squadre di Liverani

5 gol fatti Fiorentina

TUTTI I PRECEDENTI FRA IACHINI E IL LECCE CAMPIONATO

2 vittorie Iachini

3 pareggi

4 vittorie Lecce

12 gol fatti squadre di Iachini

17 gol fatti Lecce