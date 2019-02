Napoli-Juventus, azzurri che non vogliono ripetere il 3 marzo 2018…

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quello di domenica sarà il 74esimo Napoli-Juventus di campionato.

Il bilancio che emerge dai match disputati è, quasi, in equilibrio: comandano gli azzurri per 1 vittoria, 23-22, e 4 gol, 89-85.

E così ai bianconeri sarebbe sufficiente un successo per pareggiare i conti in casa della più diretta inseguitrice nella corsa scudetto. Soprattutto, in caso di segno 2 in schedina e di +16 in classifica, alla Vecchia Signora basterebbe poi raccogliere 20 punti nelle successive 12 giornate di campionato per conquistare il tricolore.

La passata stagione fu 0-1 con l’ex Higuain in rete.

Due campionati fa ci scappò l’1-1, che con lo 0-0 è anche il risultato più ricorrente, 12 caps per entrambi.

L’ultima vittoria campana è il 2-1 del 2015-2016, Insigne e Higuain (stavolta per il Napoli) da un lato, Lemina dall’altro.

Cercando nella storia del match troviamo già 4 incroci alla 26esima giornata. Nel 1930-1931 fu 1-2, nel 1962-1963 terminò 0-0, nel 1967-1968, ecco un 1-2, infine, nel 1975-1976 fischio finale sull’1-1. Insomma, si sono alternati pareggi e vittorie degli ospiti.

Stato di forma.

Vecchia Signora in serie positiva da… l’ultimo KO rimediato allo Stadium col Napoli. Poi, difatti, ecco 25 affermazioni e 4 segni X. Partenopei a punti da 7 giornate senza soluzione di continuità con l’ultimo KO arrivato al Meazza per mano dell’Inter al 18esimo turno.

Lontano da casa la banda di Allegri annovera 11 vittorie più 1 pareggio e non perde dal 19 novembre 2017, 3-2 per la Sampdoria. Con 25 marcature mette in mostra il secondo attacco più prolifico, mentre i 7 gol al passivo la consacrano difesa meno battuta.

Al San Paolo gli uomini di Ancelotti contano 10 successi e 3 match chiusi in parità. Le 28 reti all’attivo e le 7 al passivo valgono la medaglia d’argento fra gli attacchi e le difese di casa. L’ultima battuta d’arresto in casa arrivò proprio il 3 marzo dell’anno scorso, 2-4 con la Roma.

Chiudiamo con una curiosità legata ai secondi tempi…

Juventus, +19, e Napoli, +13, sono i due club che hanno fatto più punti nel passaggio fra primo tempo e ripresa. Non a caso i quarti d’ora più prolifici a livello di gol sono l’ultimo (dal 76’ al 90’ più recupero) per i campani, 15 centri, e il penultimo (dal 61’ al 75’) per i piemontesi, 14 gol.

CONFRONTI DIRETTI A NAPOLI (SERIE A E SERIE B)

73 incontri disputati

23 vittorie Napoli

28 pareggi

22 vittorie Juventus

89 gol fatti Napoli

85 gol fatti Juventus

PRIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Juventus 2-2, 18° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Juventus 0-1, 15° giornata 2017/2018