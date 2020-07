Se la Sampdoria fa la Befana… serve il bis del Dybaldo

vedi letture

All’andata si impose la Vecchia Signora per 2-1. Una gara passata alla storia per la perla di sinistro di Dybala e per l’imperioso stacco di testa di Ronaldo a oltre 2 metri e mezzo da terra.

Col senno di poi, una gara passata alla storia anche perché quel Sampdoria-Juventus è stato il primo match di questa Serie A in cui hanno segnato sia il numero 7 che il 10 bianconero. Quasi una consuetudine nel calcio post blocco, ché dalla 27esima giornata il Dybaldo ha colpito in 4 differenti impegni.

I precedenti a Torino strizzano l’occhio ai padroni di casa. Avanti per vittorie, 37-5, e gol marcati, 120-48. Mentre i pareggi sono 19.

Ma la prima volta che il Doria si presentò allo Stadium fece l’impresa. Sotto di un gol, rigore di Giovinco, con una doppietta di Icardi nella ripresa ribaltò il match. Era il 6 gennaio 2013. Da allora Madama sempre a punti: 5 vittorie, dal 2015-2016 ben 4 di fila, e 1 segno X, l’1-1 del 2014-2015.

A proposito, proprio il pareggio con una rete per parte è il risultato più ricorrente negli Juventus-Sampdoria di serie A, 10 caps avanti oggi.

Dando uno sguardo alle statistiche stagionali… i blucerchiati sono la peggior cooperativa del gol in A con solo 9 marcatori differenti (i bianconeri stazionano a quota 14). Però nessuno segna come i ragazzi di Ranieri nei minuti di recupero. O quasi. Se sommiamo le reti negli extra time della prima e della seconda frazione arriviamo a 8 centri (4 più 4). Solo il Parma ha fatto meglio con 10, 3 più 7.

Mai come stavolta dobbiamo scrivere che la partita sarà conclusa soltanto quando l’arbitro fischierà tre volte… e i bianconeri, forse, l’hanno capito a Udine con Fofana.

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A)

61 incontri disputati

37 vittorie Juventus

19 pareggi

5 vittorie Sampdoria

120 gol fatti Juventus

48 gol fatti Sampdoria

PRIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Sampdoria 2-1, 15° giornata 1946/1947

ULTIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Sampdoria 2-1, 19° giornata 2018/2019