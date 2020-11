Un rigore a partita. Ma la Lazio non sa vincere a Crotone

vedi letture

Crotone imbattuto in casa quando ha ospitato la Lazio.

Non solo. Il successo per 3-1 raccolto all’ultima giornata del torneo 2016-2017 valse il sorpasso sull’Empoli e una storica salvezza in occasione del primo campionato di Serie A.

Dai due scontri diretti con i biancocelesti, però, balza agli occhi anche un altro dato. La Lazio ha sempre calciato un rigore allo Scida, fra l’altro trasformandolo in gol.

In questo torneo Immobile e compagni hanno avuto a favore un solo penalty. Nel 2019-2020, dopo 7 giornate, i tiri dagli undici metri ammontavano a 2, ma uno era stato sbagliato: Correa al settimo turno in casa del Bologna, calciando direttamente fuori quando era l’88’.

Attenzione a cosa potrebbe succedere dopo l’intervallo.

In questa stagione la Lazio è, infatti, passata dai 4 punti in chiusura dei primi tempi agli 11 della classifica in corso di validità. In poche parole un +7. Per intenderci meglio ha fatto soltanto il Sassuolo, +8.

E per quanto riguarda il Crotone?

I calabresi non presentano differenze fra i primi e i secondi quarantacinque minuti: 2 punti avanti l’intervallo, 2 punti al triplice fischio finale.

Curiosità, i rossoblù al momento hanno fatto risultato soltanto contro le piemontesi. E la Lazio proprio contro Torino e Juventus ha raccolto 4 punti grazie a reti arrivate ben oltre il novantesimo minuto di gioco.

CONFRONTI DIRETTI A CROTONE (SERIE A)

2 incontri disputati

1 vittoria Crotone

1 pareggio

0 vittorie Lazio

5 gol fatti Crotone

3 gol fatti Lazio

PRIMA SFIDA A CROTONE (SERIE A)

Crotone-Lazio 3-1, 38° giornata 2016/2017

ULTIMA SFIDA A CROTONE (SERIE A)

Crotone-Lazio 2-2, 37° giornata 2017/2018