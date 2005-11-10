Alphadjo Cisse, la rivelazione del nuovo mondo Milan. Ancora non un titolare fisso

È stato un inizio di campionato da favola per Alphadjo Cisse. Forse in pochi pensavano potesse essere già così decisivo al Milan, con due gol in cinque presenze in campionato, tre in due in Europa League. Un bottino di tutto rispetto, anche se Ruben Amorim non lo utilizza come titolare fisso, come visto contro l'Atalanta nonostante la tripletta di giovedì scorso. Ci sarà tempo.

La tripletta al Salisburgo

Cisse ora ha un altro status nel mondo Milan, anche grazie alla prestazione di settimana scorsa, con tre reti nello 0-4 contro il Salisburgo. "Sono tranquillo. È una notte che sicuramente porterò con me, così come questa vittoria, quindi sono contento. Cerco di fare quello che mi chiede il mister: che sia da attaccante centrale o da trequartista, cerco sempre di dare il massimo. Diciamo che ho un po' questo fiuto del gol, per fortuna, e spero di portarmelo dietro per tanto tempo".

Il retroscena di Paolo Sammarco

Il suo tecnico al Verona, ora al Lumezzane in Serie C, ha svelato un aneddoto negli scorsi giorni. "Alla fine del primo allenamento dissi al direttore Margiotta che avrebbe giocato tutte le partite nonostante fosse di tre anni più piccolo dei compagni. Mi sono piaciute la sua fisicità, la voglia di giocare, la spensieratezza e la tecnica. Quando è salito in prima squadra e non trovava spazio si è un po' intristito, mi chiedeva di poter giocare in Primavera, ma gli dicevo di provare a mettere in difficoltà l’allenatore. Per noi sarebbe stato un piacere, ma lo spingevamo verso la prima". Oggi Alphadjo Cisse compie 20 anni.