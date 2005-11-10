Cristian Chivu, dieci anni in Italia da calciatore. E bastano quattro mesi per l'Inter

Più di 100 presenze rispettivamente con Ajax, Inter e Roma. La carriera da calciatore di Cristian Chivu può dirsi straordinaria, considerando che ha giocato dieci stagioni in Italia, vincendo anche da protagonista la Champions League con l'Inter, nel 2010. In finale sessantotto minuti e un cartellino giallo prima del trionfo targato Diego Milito.

Ora da allenatore

Dopo la conclusione della traiettoria da calciatore ha iniziato ad allenare, sempre nell'Inter, fino alla Primavera. Vincendo sì un campionato e perdendone altri due, arrivando "solamente" ai playoff di Youth League. La sua carriera cambia il 18 febbraio del 2025 quando il Parma lo chiama al posto di Pecchia, con il club terzultimo in campionato. In tre mesi salva i ducali e, soprattutto, decide di lasciarli dopo quattro mesi.

Galeotta l'Arabia

Lo fa dopo che Simone Inzaghi saluta l'Inter in seguito alla finale persa per cinque a zero contro il Paris Saint Germain, in direzione Al Hilal, un contratto biennale da 26 milioni a stagione. La scelta dei nerazzurri - dopo qualche passaggio a vuoto in particolare con Fabregas - ricade su di lui. Vittoria della Serie A senza grandi problemi, sì, ma anche l'eliminazione contro il Bodo Glimt che pesa ancora. Oggi Cristian Chivu compie 46 anni.