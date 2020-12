Enrico Chiesa, dai trionfi di Parma alle soddisfazioni toscane

In molti rivedevano in lui le movenze e le capacità di Gigi Riva. Ma forse fu Fabio Capello l'allenatore che riuscì meglio a fotografare le caratteristiche di Enrico Chiesa, definendolo un incrocio fra lo stesso Riva e Paolo Rossi. I nomi in questione, da soli, bastano a spiegare la grandezza del talento dell'attaccante ex Fiorentina, Parma, Sampdoria, Lazio e soprattutto Siena. Nato calcisticamente nella Samp, Chiesa impiegò alcuni anni per diventare un titolare. Successe nel '95-'96, quando farà coppia con un certo Roberto Mancini. L'anno seguente, viste le grandi prestazioni, si trasferì al Parma di Hernan Crespo, con cui vinse Coppa UEFA e Coppa Italia. Dopo tre anni di successi al Tardini, Chiesa passò alla Fiorentina, dove farà coppia con Gabriel Omar Batistuta. Fu però nella stagione successiva, era il 2000-2001, quando Chiesa diventò un attore protagonista in maglia viola. Batistuta era volato a Roma e i gigliati avevano bisogno di un nuovo riferimento offensivo. Chiesa non si tirò indietro e in campionato mise a segno 22 gol in 30 partite. Nel 2002-2003 passò alla Lazio ma non riuscì ad incidere. L'occasione del riscatto arrivò ancora dalla Toscana, da Siena precisamente, dove Chiesa rimase per 5 stagioni diventando anche il capitano della squadra bianconera. Alla fine della carriera, il suo palmares conterà due Coppa Italia, una Supercoppa italiana, una Coppa della Coppe e una Coppa UEFA. Oggi Enrico Chiesa compie 50 anni.

Sono nati oggi anche Stefano Eranio, Leonardo Colucci, Cristian Ledesma e Lassana Diarra.