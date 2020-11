Gigi Riva, il Rombo di Tuono di Cagliari e di tutta l'Italia calcistica

Il più grande giocatore della storia del Cagliari, senza dubbio alcuno. Ma non solo, visto che in molti concordano sul fatto che Gigi Riva sia uno dei migliori calciatori italiani di tutti i tempi. Rombo di Tuono, come genialmente lo soprannominò Gianni Brera, trascorse l'intera carriera in Sardegna con tatuata addosso la maglia del Cagliari. Con gli isolani Riva vinse lo storico scudetto del 1970, nei suoi 13 anni in rossoblù segnerà qualcosa come 164 gol in 315 partite diventando una vera e propria bandiera per i sostenitori. Con la Nazionale, si laureò campione europeo nel '68, mentre a livello individuale vinse 3 volte la classifica dei cannonieri in Serie A. La 11 del Cagliari, la sua 11, non potrà indossarla mai più nessuno, visto che negli scorsi anni il club decise di ritirarla proprio in suo onore. Oggi Riva compie 76 anni.

Sono nati oggi anche Mark Hateley, John Barnes, Rio Ferdinand, Martin Palermo, Vannegoor of Hesselink, Sergio Almiron, Alessandro Frara e David De Gea.