John Terry, leggenda del Chelsea e la rivincita in Champions 4 anni dopo

John Terry può essere senz'altro considerato uno dei giocatori più importanti della storia del Chelsea. Arrivato nel 1995 a soli 15 anni ha vestito il Blues per 22 stagioni (nel mezzo solo un prestito al Nottingham Forest). Per 717 volte è sceso in campo con il club londinese, del quale è stato capitano dal 2004, segnando 67 reti tra tutte le competizioni. Cinque FA Cup, tre Coppe di Lega, cinque Premier League, due Community Shield, una Champions e una Europa League: questo il palmares di 'The Legend', uno che non ha mai abbandonato la sua squadra scendendo sempre in campo e caricandosi di ogni tipo di responsabilità, anche di quella che poteva diventare il neo più grande della sua carriera. Nella finale di Champions League del 2008 infatti fu lui a presentarsi sul dischetto per il rigore decisivo contro il Manchester United a Mosca. Ma una non provvidenziale scivolata dello stesso Terry al momento della battuta impedì ai suoi di raggiungere il traguardo. Nel 2012 arrivò però la sua rivincita, con il Chelsea che riuscì a salire sul tetto d'Europa battendo il Bayern Monaco all'Allianz Arena. In Nazionale il difensore ha disputato 78 gare segnando 6 reti ed è stato capitano dal 2006 al 2010. Nell'estate del 2017 Terry, oramai ai margini del progetto tecnico del Chelsea, ha scelto di firmare un contratto con l'Aston Villa, club dove adesso è assistente di Dean Smith. Oggi Terry compie 40 anni.

Sono nati oggi anche Lampros Choutos, Luca Rigoni, Ledian Memushaj e Santi Mina.