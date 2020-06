Micheal Laudrup, campione in bianconero e storia del calcio danese

Uno scudetto con la maglia della Juventus, una Copa del Rey, cinque Liga, due Supercoppe di Spagna, una Eredivisie, una Coppa d'Olanda, una Coppa Intercontinentale, una Coppa dei Campioni, una Supercoppa UEFA e una Confederations Cup. Questo il ricco palmares di Michael Laudrup nella sua carriera, per uno dei più forti calciatori danesi di tutti i tempi. Nato calcisticamente nel Brodby, dopo una parentesi al KB di Copenaghen, il centrocampista offensivo è tornato al suo primo club, prima di passare alla Juventus nel 1983. Due anni di prestito alla Lazio e poi il ritorno in bianconero per quattro anni, dove si tolse le prime, grandi, soddisfazioni della carriera. Successivamente l'approdo in Liga: cinque stagioni al Barcellona e poi due al Real Madrid, prima di trasferirsi in Giappone al Vissel Kobe e terminare la carriera all'Ajax. Con la maglia della sua Nazionale ha giocato 104 partite segnando 37 gol e una volta appesi gli scarpini al chiodo ha iniziato la vita da allenatore che non è stata però prolifica come quella da calciatore. Oggi Micheal Laudrup compie 56 anni.

Sono nati oggi anche Oscar Damiani, Mohamed Salah, Tore Andre Flo, Oliver Kahn e Hachim Mostour.