Roberto Boninsegna, dall'Inter alla Juventus: tre scudetti e quasi 300 gol segnati

vedi letture

Roberto Boninsegna è senza ombra di dubbio uno dei più grandi bomber della storia italiana passata. Nato calcisticamente nell'Inter, non fu ritenuto ancora pronto dal Mago Herrera e per 3 anni fu spedito in giro per l'Italia a farsi le ossa (Prato, Potenza, Varese). Da qui, una prolifica esperienza al Cagliari, al fianco di Gigi Riva, in cui rimase per 3 anni. Quindi nel '69 il ritorno all'Inter, dove resterà per 7 anni collezionando quasi 200 presenze e la bellezza di 113 gol solo in campionato. Dopo la gloriosa esperienza nerazzurra, Bonimba si trasferirà, avvolto da grande scalpore, alla Juventus. Dall'Inter fu considerato in fase calante, ma in bianconero continuò a fare incetta di trofei. In totale, il suo ricchissimo palmares parla di 3 Scudetti, una Coppa Italia, una Coppa UEFA e una Coppa Campioni solo sfiorata nel '71-'72, l'anno della famosa 'partita della lattina'. I gol segnati, invece, alla fine della sua carriera saranno oltre 280. Oggi Bonimba compie 76 anni.

Sono nati oggi anche Lucas Barrios e Andrej Galabinov.