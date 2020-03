Zico, storia del Flamengo e del Brasile: a Udine l'unica esperienza europea

Arthur Antunes Coimbra, conosciuto da tutti come Zico, uno dei migliori giocatori della storia del paese carioca. Grande protagonista con la maglia della sua Nazionale, con la quale però non è mai riuscito a vincere il Mondiale, è stato eletto calciatore sudamericano dell'anno per tre volte ed occupa la nona posizione nella classifica dei migliori giocatori del ventesimo secolo redatta da France Football. Nella sua carriera ha vestito principalmente la maglia del Flamengo, con la quale ha disputato 534 partite mettendo a segno 370 gol, dal 1971 al 1989. Dal 1983 al 1985 ha però intrapreso la sua unica esperienza nel calcio europeo, in Serie A, nell'Udinese. In bianconero ha siglato 22 reti in 39 presenze, prima di far ritorno al Flamengo e per poi militare nei Sumitomo Metals e nel Kashima Antlers prima di appendere gli scarpini al chiodo. Da calciatore il centrocampista ha vinto tre volte il campionato brasiliano, sette volte il Campionato Carioca oltre che a una Coppa Libertadores e una Coppa Intercontinentale. Si è inoltre piazzato al terzo posto nel Mondiale del 1978 con il Brasile, e con la maglia della sua Nazionale ha totalizzato 72 presenze con 52 gol all'attivo. Alla fine della sua carriera ha poi intrapreso quella di allenatore, guidando tra le altre il Giappone, il Fenerbahce, il CSKA Mosca e l'Olympiacos. Oggi Zico compie 66 anni.

