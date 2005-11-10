Douvikas è il centravanti perfetto. Ma lo è per il Como e per Fabregas

La parola segreta del calciomercato e dello scouting, il Sacro Graal, è stato scoperto dal Como. Ed era lì, semplice, evidente: funzionalità. Ovvero giocatori che sappiano inserirsi al meglio nel contesto, nell'ambiente, coi compagni, con l'allenatore, con la città. Che vivano un percorso di carriera che li porti in quel luogo nel momento giusto per sbocciare. Così non esiste l'acquisto perfetto in assoluto, ma per quella squadra, in quell'istante, sì. E allora Anastasios Douvikas è esattamente questo. Il centravanti perfetto. Ma per il Como e per Fabregas.

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La gioia di Fabregas dopo il 4-1 al Manchester United

Così il tecnico del Como, Cesc Fabregas. "Una notte speciale, ma siamo ancora all'inizio di tutto quello che abbiamo in testa. Oggi la squadra ha fatto una bella partita, ma dobbiamo avere i piedi a terra. Sabato c'è un'altra partita. Voglio dedicare la partita a uno dei nostri magazzinieri, lui sa perché. Non so se possiamo giocare contro tutti, è una dichiarazione importante. Noi dobbiamo rimanere umili. Noi ci prepariamo sempre e proviamo a giocarcela, come contro l'Inter in Coppa Italia, o come contro il Napoli o la Roma. La preparazione è fondamentale, ma lo è anche la convinzione dei ragazzi. Se manca quella è molto più difficile. Quello era il Manchester United, non importa se è in difficoltà, non dimentichiamo che alcuni dei nostri sono alla terza partita di Champions. Per questo la convinzione e quella maniera di fare le cose dei ragazzi mi dà la vita. Vincere così è una soddisfazione, ma adesso viene il difficile: giocare sabato e farlo alla stessa maniera. Io sono qui per il progetto