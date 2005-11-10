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Progetto, modulo e giocatori: l'Inter rivoluzionerà tutto per l'Europa?

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Marco Conterio
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Marco Conterio
Oggi alle 11:04Podcast TMW
23.10.2026 11:04Podcast TMW
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L'Inter ha vinto due giorni fa contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League, la prima dopo due sconfitte di fila, sette ko nelle ultime nove nella Coppa più importante del Vecchio Continente. E lo ha fatto a fatica, pure in dieci uomini. Può bastare, questo, per trasformare "l'Europa in un obiettivo", come ha detto Nicolò Barella dopo la gara? Probabilmente no. Ma questo dipende da tanti fattori: la costruzione della rosa, quello che manca a livello di singoli (e c'è un problema ben specifico) e l'impostazione di gioco del suo allenatore. Sapranno Giuseppe Marotta e Christian Chivu stravolgere e rivoluzionare l'Inter per la Champions?

Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com in compagnia di Marco Conterio

Che brividi con lo Shakhtar: vittoria con la squadra in dieci

Christian Chivu, nella conferenza stampa post gara, stavolta non le ha mandate a dire e ha bacchettato Alessandro Bastoni dopo l'espulsione rimediata. "È stata un'ingenuità. Già nell'intervallo avevo detto che non era bella come partita e dovevamo gestire meglio le frustrazioni. Non ho rivisto cos'è accaduto nel secondo episodio. Sono frustrazioni che spesso compromettono le andature delle partite. Quello era il miglior momento nostro, avevo guardato e visto loro più stanchi del solito. Un gesto del genere può compromettere ma fa parte del gioco. Dobbiamo accettare che le altre squadre ci possono provocare. Abbiamo accettato che siamo rimasti in dieci e abbiamo usato energie in più. Chi è entrato si è dato da fare, abbiamo fatto un 4-4-1, stavamo già soffrendo i loro terzini ed eravamo in ritardo. Abbiamo lasciato Thuram avanti e abbiamo messo anche Luis Henrique per avere un terzino di ruolo perché Diouf in quel ruolo deve migliorare. Thuram ha dato filo da torcere in profondità. Poi Martinez ha fatto due parate importanti ed è anche merito suo se abbiamo vinto".

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