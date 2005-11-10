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La strada imboccata da Spalletti alla Juventus per molti ha un finale già scritto

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Marco Conterio
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Marco Conterio
Oggi alle 11:00Podcast TMW
22.10.2026 11:00Podcast TMW
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La Juventus è reduce dalla gara clamorosamente persa allo Stadium per 3-0 contro la Lazio di Gennaro Gattuso. E sul banco degli imputati, più di ogni altro, c'è Luciano Spalletti. Inevitabile dopo un ko del genere, con la società che intanto fa muro ma già s'interroga. Dal 2019 a oggi, è il secondo peggior inizio di stagione per la Juve nelle prime 7 di campionato, Spalletti ha meno punti a questo punto del campionato di Igor Tudor e di Thiago Motta. Cosa cambierà? Il finale è già scritto? Servirà a qualcosa una svolta, magari a partire dalla gara contro il Rennes di Europa League di oggi?

Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com in compagnia di Marco Conterio

Il j'accuse di capitan Gleison Bremer ai compagni

Dopo la sconfitta contro la Lazio, sono arrivate le durissime parole di Bremer. "Abbiamo fatto una brutta partita, stiamo un po' male come normale che sia, soprattutto quando indossi la maglia della Juve. Dobbiamo pensare alla prossima partita e ripartire. Il mister dà indicazioni, ma alla fine andiamo in campo noi. Però siamo 11 giocatori più 5 cambi. Io non posso prendere in braccio tutti, io posso parlare, dare una mano, ma ognuno ha il suo carattere, io arrivo fino ad un certo punto. C'è chi ha più carattere, chi meno, c'è chi sente i fischi e magari ha paura. Se paragoni alla Juve di qualche anno fa è diverso, questo pesa. Non sto puntando il dito contro i ragazzi, ma ognuno ha il suo carattere, ci sono anche tanti nuovi, c'è chi quando vanno male le cose un po' si nasconde".

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