Atalanta-Frosinone, le probabili formazioni: testa a testa tra Pasalic e Gaetano

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Atalanta-Frosinone:

Come arriva l'Atalanta

Non ci sono più attenuanti: l’Atalanta deve svoltare subito pagina e dovrà farlo contro un Frosinone lanciato verso le zone alte della classifica. Sarri va verso il 4-2-3-1 per la squadra orobica con Carnesecchi in porta; difesa a 4 con Obric e Kristensen in mezzo mentre sulle fasce possibile conferma di Bellanova a destra, mentre a sinistra Bernasconi favorito su Zappacosta; a centrocampo confermato Ederson mentre c’è un testa a testa tra Pasalic e Gaetano. Davanti confermato Elmas, Rowe e nel mezzo un ballottaggio tra De Ketelaere e Zalewski. Davanti unica punta Krstovic. (da Bergamo, Filippo Davide Di Santo)

Come arriva il Frosinone

In vista della sfida di domenica contro l'Atalanta è sostanzialmente uno il dubbio di formazione tra le fila giallazzurre. Se tra i pali è confermatissimo Lorenzo Palmisani, in difesa dovrebbe rivedersi Gabriele Calvani al posto di uno tra Ilario Monterisi e l'ex di turno Giorgio Cittadini con Oyono a destra e Bracaglia a sinistra. In mediana Cichella cerca spazio ma al momento Masini e Calò sono in vantaggio per una maglia da titolare. Il tridente alle spalle di Raimondo sarà composto da Ghedjemis, Schmid e Kvernadze. (da Frosinone, Stefano Martini)