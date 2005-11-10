Bologna-Inter, le probabili formazioni: Martinez confermato tra i pali, gioca Carlos Augusto

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Bologna-Inter:

Come arriva il Bologna

Dopo la vittoria di Lecce, il Bologna vuole ora tornare a gioire anche in casa, sfatando un tabù che resiste dal 12 aprile scorso (ultima vittoria al Dall’Ara proprio contro il Lecce). Per farlo Raffaele Palladino potrebbe affidarsi nuovamente all’ex Darmian come braccetto di destra, con Casale riconfermato al centro ed il rientrante Theate a sinistra (potrebbe sedersi in panchina Heggem, non ancora ai livelli dello scorso anno dopo il Mondiale). Sulle fasce conferme per Zortea e Miranda, mentre in mediana Ferguson rimane inamovibile. Al fianco dello scozzese pronta la conferma di Pobega, con Moro, Libra e Amondarain rilegati ancora in panchina. Davanti tornerà Bernardeschi al posto dell’infortunato Orsolini, con Cambiaghi e Piccoli a completare il reparto. L’unico vero dubbio rimane tra i pali: è ballottaggio aperto tra Skorupski e Pessina, con il baby portiere in vantaggio nonostante l’errore di Lecce. (da Bologna, Leonardo Nevischi)

Come arriva l'Inter

L'Inter vuole cancellare immediatamente l'incubo Champions e buttarsi sul campionato. I nerazzurri di Cristian Chivu sono attesi a Bologna per la settima giornata di Serie A. Oltre alla fase offensiva da rimescolare a causa dell'infortunio di Lautaro, ci sarà qualche cambio anche negli altri reparti. Il primo ballottaggio è per la porta ma Martinez resta in vantaggio su Provedel. In difesa agiranno Pavard, Bisseck e Bastoni mentre le fasce sono destinate a Luis Henrique e Carlos Augusto. Al centro spazio a Barella con Calhanoglu in regia e Sucic. Davanti Bonny è in vantaggio su Pio Esposito al fianco di Thuram. (da Milano, Marta Bonfiglio)