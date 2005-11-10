Bournemouth-Milan, le probabili formazioni: Amorim punta su Cisse centravanti

Dare continuità alla bella prestazione offerta per almeno un’ora nell’ultima gara di campionato vinta con l’Atalanta, prima del preoccupante calo nella parte finale, è l’obiettivo del Milan atteso nel tardo pomeriggio di oggi dalla trasferta inglese sul campo del Bournemouth. La sfida del Vitality Stadium, valida per la terza giornata di Europa League, avrà inizio alle ore 18.45. A dirigerla sarà il greco Vassilis Fotias.

Come arriva il Bournemouth

Avvio di stagione a rilento in Premier League per le Cherries, passate in estate sotto la guida di Marco Rose dopo l’addio di Andoni Iraola in direzione Liverpool. Domenica è arrivata la prima vittoria sul Sunderland. Migliore il cammino europeo, con il primato a punteggio pieno. Il tecnico tedesco dovrà fare a meno degli infortunati Scott, Araujo e Kroupi. Difficile che trovi spazio Di Gregorio, al quale è stato sempre preferito Petrovic. L’ex Juve si è visto soltanto in Coppa di Lega.

Come arriva il Milan

Cattive notizie dall’infermeria per Ruben Amorim, già costretto a fare i conti con le defezioni di Saelemaekers e Gabbia: problema all’anca per Chukwueze, col rischio di un altro lungo stop. Indisponibile anche Ramos, per un sovraccarico al polpaccio accusato nel corso della rifinitura. Cisse preferito a Camarda come punta centrale. Turno di riposo per Gila, Modric e Rabiot. Chance per Jashari in mediana. Dietro si rivede Tomori, a sinistra Estupinan è favorito su Bartesaghi.