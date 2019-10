Champions, gruppo B: le probabili formazioni di Tottenham-Bayern

Fonte: Con la collaborazione di Giampaolo Gaias

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Big match quello che andrà in scena questa sera a Londra tra Tottenham e Bayern Monaco. Una partita che vede opposte le due favorite del gruppo B. Bavaresi in testa con 3 punti dopo la vittoria ottenuta contro la Stella Rossa. Pareggio per 2-2 per gli Spurs in casa dell'Olympiacos. Una partita da alti contenuti tecnici che probabilmente regalerà grande spettacolo.

Come arriva il Tottenham - Mister Pochettino deve fare a meno degli infortunati Lo Celso e Sessegnon. Il primo ha un problema all'anca, il secondo al bicipite femorale. Per il resto rosa a disposizione con pochi dubbi per il tecnico vice campione d'Europa. 4-3-3 per gli inglesi con Lloris tra i pali. Aurier e Davies sulle corsie con Alderweireld e Vertonghen coppia centrale. Sissoko in regia con ai lati Winks e Ndombele. Tridente con Eriksen, Son e Kane.

Come arriva il Bayern Monaco - Kovac dovrà fare a meno di Arp per un problema alla mano. Da valutare le condizioni di Hernandez, che potrebbe non farcela nemmeno ad andare in panchina. Per il resto 4-3-3 anche per il tecnico dei bavaresi con Neuer in porta. Kimmich e Alaba sulle corsie. Sule e Pavard sarà la coppia centrale. Tolisso in regia con Thiago Alcantara e Coutinho ai suoi lati. Tridente pesante con Coman, Lewandowski e Perisic.