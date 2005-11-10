Como-Manchester United, probabili formazioni: Butez più di Sanchez. Couto favorito a destra

Dopo due partite di ambientamento il Como di Fabregas si prepara a tornare tra le mura amiche per affrontare la terza giornata di League Phase di Champions League. Stavolta l'avversario è una nobile come il Manchester United di Michael Carrick, partito a rilento in stagione, ma con grande esperienza europea.

COME ARRIVA IL COMO

I lariani sono reduci dalla bella vittoria esterna contro la Fiorentina che ha fatto tornare il sorriso dopo la sconfitta esterna contro il Feyenoord, arrivata dopo una prestazione comunque di alto livello. Per la sfida contro i Red Devils Fabregas sceglie nuovamente Butez tra i pali, dopo che Sanchez aveva difeso i pali contro gli olandesi. In difesa torna dal primo minuto Ramòn, con Chalobah out per il problema fisico accusato in campionato, con Kempf. A centrocampo confermato Da Cunha con Perrone al suo fianco. In attacco confermati i titolarissimi, con Couto che prenderà il posto degli infortunati Diao e Jesus Rodriguez.

COME ARRIVA IL MANCHESTER UNITED

L'inizio di stagione della squadra di Carrick è stato complicatissimo. Una sola vittoria su sette gare di campionato, tredicesimo posto e tante difficoltà nel gioco espresso. In Champions gli inglesi hanno passeggiato all'esordio contro gli azeri del Sabah, per poi cadere in trasferta sul campo dell'Atletico Madrid. Per la sfida di stasera il tecnico sembra orientato a scegliere Maguire in difesa al posto dello squalificato Yoro, espulso nell'ultimo turno, con Mazraoui al suo fianco. A centrocampo Santos in coppia con Tielemans. In attacco, alle spalle di Mbeumo, il terzetto formato da Diallo, Bruno Fernandes e Cunha.