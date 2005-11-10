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Como-Sassuolo, le probabili formazioni: Perrone e Milla si contendono una maglia da titolare

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Redazione TMW
Oggi alle 14:00Probabili formazioni
autore Redazione TMW
23.10.2026 14:00Probabili formazioni
Fonti preferite
La partita è in programma sabato 24 ottobre, ore 15.00, arbitra Di Marco, diretta tv su DAZN
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Como-Sassuolo:

Come arriva il Como

Il 4-1 al Manchester United fa ancora sorridere, ma ora torna il campionato. C'è il Sassuolo da ospitare, mentre Cesc Fabregas pondera rotazioni oculate visti i 4 indisponibili e Kean in dubbio. Occhio subito alla porta: Robert Sanchez insidia Butez, anche se dovrebbe essere a partire ancora dal 1’. In difesa scelte obbligate: Kempf e Ramon sono chiamati agli straordinari, Couto confermato dopo la Champions e Kaiki invece dovrebbe far rifiatare Valle. In mezzo Da Cunha non si tocca, Perrone e Milla si contendono una maglia da titolare: lo spagnolo parte lievemente in vantaggio. In avanti tocca ancora a Douvikas guidare l'attacco, sostenuto da Nico Paz e Baturina-Caqueret larghi sulle fasce. (da Como, Yvonne Alessandro)

Come arriva il Sassuolo

Il Sassuolo si avvicina alla sfida contro il Como con ancora qualche dubbio di formazione. Il primo riguarda il portiere: le incertezze di Muric potrebbero anche aprire la strada a Turati. Sulla fascia destra resta aperto il ballottaggio tra Van der Brempt e Cinquegrano, mentre al centro della difesa dovrebbero partire Odenthal e Caleta-Car. Da valutare fino all’ultimo Jay Idzes, vicino al rientro ma non ancora sicuro della convocazione; a sinistra favorito Doig. A centrocampo Matic e Thorstvedt sembrano avere una maglia, mentre Adzic insidia Bakola per il terzo posto in mediana. In attacco si va verso la conferma del tridente formato da Berardi, Sebastiano Esposito e Laurienté.
(da Sassuolo, Antonio Parrotto)

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