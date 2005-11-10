Feyenoord-Como, le probabili formazioni: Fabregas punta su Nico Paz e Baturina dal 1'

Il Como si prepara alla trasferta contro il Feyenoord, con l'obiettivo di conquistare punti importanti in Champions League. Dopo il convincente 4-1 all'esordio europeo contro il Lipsia, la squadra di Cesc Fabregas cerca conferme anche in Olanda, al De Kuip di Rotterdam.

Come arriva il Feyenoord

I padroni di casa, dopo la pesante sconfitta contro il Barcellona, hanno ritrovato fiducia in campionato grazie a tre vittorie consecutive e puntano a riscattarsi anche in Europa. Il Feyenoord deve fare i conti con diverse assenze, tra cui Beelen, Bos, Nieuwkoop, Nelson e Smal. Restano invece in dubbio Borges, Watanabe e Moder. Per la sfida contro i lariani, Giovanni van Bronckhorst dovrebbe affidarsi al 4-3-3, con Nacho Ferri al centro dell'attacco, supportato da Hadj Moussa e Valente.

Come arriva il Como

In casa Como non sarà disponibile Moise Kean. La squadra di Fabregas dovrebbe schierarsi con il consueto 4-2-3-1. In avanti, Douvikas è favorito per il ruolo di centravanti, con Diao, Nico Paz e Baturina alle sue spalle. In mezzo al campo spazio alla coppia composta da Milla e Da Cunha, mentre in difesa Couto e Valle dovrebbero agire sulle corsie esterne, con Ramon e Chalobah al centro.