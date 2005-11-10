Fiorentina-Como, le probabili formazioni: Mastantuono è recuperato, Douvikas torna titolare

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Fiorentina-Como:

Come arriva la Fiorentina

Dopo la brutta battuta d’arresto di Marassi, la Fiorentina è chiamata a reagire per raddrizzare una classifica che rischia di far riaffiorare fantasmi del recente passato che Firenze sperava di aver definitivamente esorcizzato. Il calendario, però, non aiuta, visto che domenica al Franchi arriva il temibile Como. Con Atta infortunato e Gonçalves ancora non al meglio, Vanoli potrebbe affidarsi al collaudato 4-3-3, con Brescianini favorito per completare il centrocampo insieme a Fagioli e Ndour. Davanti a De Gea sono confermati Jimenez e Dragusin, mentre Pongracic e Viery potrebbero ritrovare una maglia da titolare. In attacco spazio dal primo minuto a Njie e Pellegrino, con Mastantuono, pienamente recuperato dopo l’intervento alla mano, pronto ad agire sulla sinistra. (da Firenze, Niccolò Righi)

Come arriva il Como

Buco nell'acqua in Champions, il Como vuole rialzarsi e ritrovare una vittoria che ormai manca da un mese. Con la Fiorentina certamente Fabregas farà delle rotazioni e in primis tornerà Douvikas al centro dell'attacco, straordinari per Nico Paz alle sue spalle con Baturina largo a sinistra e Jesus Rodriguez a destra. In mediana riecco capitan Da Cunha dal 1’ con Perrone al suo fianco (Milla dovrebbe rifiatare). Confermati Ramon-Chalobah in protezione di Butez, al rientro tra i pali. Couto si riprende la fascia destra, mentre a chiudere la difesa dovrebbe esserci Kaiki e non Valle sulla corsia mancina. (da Como, Yvonne Alessandro)