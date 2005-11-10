Frosinone-Sassuolo, le probabili formazioni: Raimondo ed Esposito guidano gli attacchi

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Frosinone-Sassuolo:

Come arriva il Frosinone

Per la gara di questa sera contro il Sassuolo in casa Frosinone mister Alvini ha convocato 26 calciatori. Recuperato anche Birligea non è al meglio e andrà in panchina. Dubbi legati anche alle condizioni di Calvani e Bobcek i quali sono usciti dal match di Napoli acciaccati e in settimana hanno svolto del lavoro differenziato. Probabile panchina per lo slovacco mentre Calvani proverà fino all'ultimo a partire dal primo minuto. Palmisani tra i pali, in difesa torna Monterisi con uno tra Calvani e Cittadini. Oyono e Bracaglia sugli esterni. Calò e Masini in mediana con Ghedjemis, Schmid e Kvernadze alle spalle di Raimondo. (da Frosinone, Stefano Martini)

Come arriva il Sassuolo

Il Sassuolo dovrebbe ripartire dal 4-3-3 anche allo Stirpe, con Muric tra i pali e una difesa inevitabilmente condizionata dalle assenze di Leysen e Idzes. Il difensore goleador Odenthal è favorito per affiancare Caleta-Car al centro, mentre sulle corsie si va verso Cinquegrano a destra (resta aperto il ballottaggio con Van Der Brempt) e Doig a sinistra. In mezzo al campo Matic resta il perno, con Adzic e uno tra Bakola e Thorstvedt ai suoi lati. Davanti, invece, le gerarchie sembrano più definite: Berardi e Laurienté sugli esterni, con Sebastiano Esposito leggermente avanti su Kieron Bowie per il ruolo di centravanti. (da Sassuolo, Daniele Najjar)