Le probabili formazioni di Fiorentina-Brescia: riecco Ribery. Lopez in piena emergenza

Dopo i recuperi della venticinquesima giornata, che hanno riportato tutte le squadre allo stesso numero di partite giocate, la Serie A è pronta a ripartire già da stasera, con la prima gara tra Fiorentina e Brescia all'Artemio Franchi alle 19.30. La ventisettesima giornata si chiuderà poi mercoledì con la sfida dell'Olimpico tra Roma e Sampdoria e quella al Gewiss Stadium tra Atalanta e Lazio. Su TuttoMercatoWeb.com tutti gli aggiornamenti con le probabili formazioni.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Dopo un lunghissimo stop Beppe Iachini potrà tornare a puntare su Franck Ribery e dovrebbe mandarlo in campo dal primo minuto nella sfida contro il Brescia. In questo caso spazio al 4-3-3 con Dragowski in porta, Lirola, Milenkovic, Pezzella e Igor, in ballottaggio con Caceres per una maglia da titolare, in difesa, Castrovilli, Pulgar e Duncan a centrocampo e il francese, insieme a Vlahovic e Chiesa in attacco. Badelj e Benassi insidiano Pulgar e Duncan ma questi ultimi sono i favoriti.

COME ARRIVA IL BRESCIA - Dopo Chancellor e Cistana, Diego Lopez perde anche Bisoli. Si va verso il 4-3-1-2 con Joronen tra i pali e difesa a 4 composta da Sabelli, Papetti, Mateju e Semprini, con Mangraviti che potrebbe insediare uno dei due centrali. Tonali in cabina di regia con Romulo e Dessena a supporto, Zmrhal andrà dietro Donnarumma e Torregrossa. Uomini contati per il tecnico uruguagio, ma servono punti pesanti su un campo complesso.