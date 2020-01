Le probabili formazioni di Napoli-Lazio - Demme dal 1', out Correa

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

La più grossa delusione della stagione sfida la squadra più in forma d'Italia. Nei quarti di finale di Coppa Italia il Napoli attende la Lazio al San Paolo, in una partita storicamente divertente, specie nelle ultime stagioni. Le due formazioni arrivano a questo match reduci da due momenti opposti: gli azzurri hanno battuto solo il Perugia agli ottavi nel 2020 e non vincono in casa in campionato addirittura dallo scorso mese di ottobre; i biancocelesti, di contro, hanno portato addirittura a undici la striscia di successi di fila, candidandosi persino allo scudetto e sono la squadra campione uscente. Tutto in una sera, domani: chi vince va in semifinale.

COME ARRIVA IL NAPOLI - La Coppa Italia, per come si sono messe le cose, può essere un'ancora di salvezza importante per il Napoli. Per questo non è previsto tanto turnover da parte di Gennaro Gattuso, che potrebbe comunque cambiare qualcosa per cercare il bandolo di una matassa difficile da sbrogliare. In porta potrebbe tornare Meret, scivolato alle spalle di Ospina nelle gerarchie, ma il ballottaggio è aperto. Così com'è aperto quello tra Hysaj e Luperto (albanese favorito) per il ruolo di centrale accanto a Manolas, con Mario Rui di rientro dalla squalifica a sinistra e Di Lorenzo che tornerà a destra. In mediana si va verso l'esordio da titolare per il nuovo acquisto Demme, con Zielinski sul centrosinistra e uno tra Fabian e Lobotka sul centrodestra, visto che Allan non figura tra i convocati a causa di un affaticamento muscolare. Davanti potrebbe restare in panchina l'impalpabile Callejon: pronto Lozano, per formare il trio con Milik e Insigne.

COME ARRIVA LA LAZIO - C'è un titolo da difendere per la Lazio, che storicamente ha dimostrato di tenere molto alla Coppa Italia. In virtù di ciò è possibile che Simone Inzaghi schiera quasi tutta la formazione titolare, eccezion fatta per Luis Alberto, che resterà a Roma dopo non aver partecipato all'ultimo allenamento, e Correa, non ancora al meglio, che partirà dalla panchina. In attacco, dunque, spazio ancora alla coppia Immobile-Caicedo. A centrocampo confermato Lazzari a destra, mentre a sinistra rientra Lulic. In mediana al posto di Luis Alberto ci sarà Parolo, con Leiva titolare davanti alla difesa. In difesa possibile assenza per Radu, che ha rimediato una botta: pronto Acerbi sul centrosinistra, con Luiz Felipe centrale e Bastos dall'altro lato. Out Marusic, Lukaku e Cataldi.