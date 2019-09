Le probabili formazioni di Inter-Lazio: sulla fascia destra torna Lazzari

Le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prime quattro gare di Serie A già alle spalle, è tempo di turno infrasettimanale, il primo del campionato 2019/20: le sfide Hellas Verona-Udinese e Brescia-Juventus apriranno la quinta giornata, poi spazio a ben sette gare serali domani e al posticipo del giovedì tra Torino e Milan. Di seguito le ultime dai campi grazie al contributo dei nostri inviati:

COME ARRIVA L'INTER: Lazio, Sampdoria, Barcellona e Juventus. Un ciclo di fuoco attende l’Inter in soli undici giorni e, perciò, Conte sarà costretto a fare rotazione. Considerato però l’imminente impegno in Champions, è a Marassi che l’ex ct opterà per un turnover più corposo. Contro i biancocelesti di Inzaghi, allora, confermata la formazione vincente nel derby ad eccezione di Candreva (del tutto assorbita la contusione alla schiena) e Politano che potrebbero trovare una maglia da titolare al posto di D’Ambrosio e Lautaro. Nella giornata di domani, in ogni caso, Conte avrà certamente le idee più chiare: verso la conferma de Vrij, Skriniar, Godin, Barella, Brozovic, Asamoah, Sensi e naturalmente Lukaku.

COME ARRIVA LA LAZIO: rispetto alla formazione scesa in campo ieri ci sarà sicuramente il ritorno di Lazzari a destra per Marusic. In difesa Bastos potrebbe essere preferito a Luiz Felipe, non ancora al cento per cento della condizione. Parolo verso il rientro nell'undici titolare, potrebbe riposare Correa, con Luis Alberto alzato al fianco di Immobile, che sarà titolare nonostante il bisticcio a fine gara contro il Parma. In difesa ancora Acerbi e Radu, a sinistra Lulic e in mezzo Milinkovic-Savic.