Le probabili formazioni di Inter-Parma: Eriksen fantasista, occasione per Pinamonti

Dopo un'altra settimana di coppe, con bilancio agrodolce per le squadre italiane impegnate in Europa e quasi unanimemente positivo per le squadre di Serie A impegnate in Coppa Italia, è tempo di tornare a pensare al campionato. Distribuite in tre giorni ci sono le dieci partite del sesto turno di Serie A, il penultimo prima della sosta di novembre. Di seguito tutte le probabili formazioni di Inter-Parma, raccolte dai nostri inviati.

▪ Inter-Parma - Sabato, ore 18.00 al Giuseppe Meazza, 6^ giornata di campionato

▪ Arbitra Luca Pairetto della sezione di Nichelino

▪ Classifica: Inter 10 punti, Parma 4 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA L'INTER - La notizia dello stop di Lukaku mette in allerta l'Inter costretta a sfidare il Parma senza il suo nove e con un Sanchez non ancora al top. Conte pensa comunque a un mini turnover con parecchi ballottaggi. In difesa D'Ambrosio potrebbe riposare e far spazio a Ranocchia, mentre il rientro di Gagliardini in mezzo manda in panchina Vidal: con l'ex Atalanta dovrebbe essersi Barella. Darmian sta lavorando bene e si candida per un posto da titolare sulla corsia mancina, a nemmeno un mese dal suo arrivo proprio dal Parma. Davanti uno tra Pinamonti ed Perisic (adattato a punta) farà coppia con Lautaro Martinez, mentre Eriksen è il favorito per il posto sulla trequarti.

COME ARRIVA IL PARMA - Dopo qualche rientro, la situazione per Liverani inizia a migliorare in vista della partita contro l'Inter. In porta ecco il ritorno di Sepe dopo il turno di stop in Coppa Italia, a guidare la linea a quattro che vede il rientro di Alves, in mezzo con Gagliolo, e sulle fasce Iacoponi e Pezzella. A centrocampo ecco tanta concorrenza, con Sohm che scalpita e Cyprien che cerca spazio. Sicuri di una una maglia da titolare Kurtic ed Hernani, mentre sulla trequarti ancora spazio per Kucka. Davanti, la coppia d'attacco potrebbe essere leggera, con Karamoh e Gervinho, o con l'ivoriano al fianco di Cornelius.