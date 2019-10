Le probabili formazioni di Juventus-Bologna: Higuain avanti su Dybala

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Seconda sosta dei campionati in archivio, e dopo altre due vittorie della Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini, è già tempo di pensare ai campionati, in particolare alla ottava giornata di Serie A. Si comincia con Lazio-Atalanta di sabato, si chiude con Brescia-Fiorentina di lunedì: in mezzo, le reazioni per il cambio in vetta e la curiosità di vedere il nuovo Milan di Pioli. Ma andiamo a vedere, con ordine, le probabili formazioni della terza sfida del weekend:

COME ARRIVA LA JUVENTUS: Sarri intenzionato a dare continuità al buon momento di Bernardeschi, e dunque Juve in campo con il trequartista in casa contro il Bologna. Szczesny tra i pali; in difesa Danilo potrebbe rientrare dal primo minuto o fare comunque la staffetta con Cuadrado nel ruolo di terzino destro, insieme ai titolarissimi Bonucci, De Ligt e Alex Sandro. Rabiot vorrebbe ritagliarsi uno spazio a centrocampo, anche se dall'inizio dovrebbero partire come sempre Khedira, Pjanic e Matuidi. In avanti, supportati da Bernardeschi, Ronaldo e Higuain, quest'ultimo avanti su Dybala.

COME ARRIVA IL BOLOGNA: molti i dubbi per Sinisa Mihajlovic all’antivigilia della trasferta a Torino. Se Mbaye prenderà il posto dell’infortunato Tomiyasu, Dzemaili e Schouten sono in ballottaggio per sostituire l’altro infortunato Medel. Più remota l’ipotesi Svanberg, mentre Poli e Soriano completeranno il reparto. In difesa pronti a tornare Denswil e Dijks con il confermato Danilo, in attacco Palacio favorito su Santander. Sugli esterni i titolari Orsolini e Sansone.