Le probabili formazioni di Juventus-Bologna: Palacio favorito su Santander

8^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Torna il campionato con l'ottava giornata di Serie A. Si comincia con Lazio-Atalanta (anticipo del sabato alle 15), si chiude con Brescia-Fiorentina (posticipo del lunedì): in mezzo, le reazioni per il cambio in vetta e la curiosità di vedere il nuovo Milan di Pioli. Di seguito, con ordine, le probabili formazioni per le sfide del weekend, grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com dai campi d'Italia:

COME ARRIVA LA JUVENTUS: Sarri intenzionato a dare continuità al buon momento di Bernardeschi, e dunque Juve in campo con il trequartista in casa contro il Bologna. Szczesny tra i pali; in difesa Danilo potrebbe rientrare dal primo minuto o fare comunque la staffetta con Cuadrado nel ruolo di terzino destro, insieme ai titolarissimi Bonucci, De Ligt e Alex Sandro. Rabiot vorrebbe ritagliarsi uno spazio a centrocampo, anche se dall'inizio dovrebbero partire come sempre Khedira, Pjanic e Matuidi. In avanti, supportati da Bernardeschi, Ronaldo e Higuain, quest'ultimo avanti su Dybala.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - L’infortunio di Dijks è l’ultimo in ordine di tempo con cui il Bologna deve fare i conti per la trasferta di Torino. Al posto dell’olandese giocherà Krejci, a destra sarà Mbaye a sostituire Tomiyasu. Per l’altro assente Medel si profila l’opzione Svanberg accanto a Poli, con Soriano sulla trequarti. In difesa spazio alla coppia Danilo-Denswil, in attacco Palacio favorito su Santander. Sugli esterni i titolari Orsolini e Sansone.