Le probabili formazioni di Juventus-Cagliari: Ramsey trequartista

18^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ritorno di Ibra, l'esordio di Iachini e la sfida del futuro bianconero Kulusevski alla "sua" Atalanta, tanti temi in serie A. Di seguito le probabili formazioni della sfide del prossimo turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime su Juventus-Cagliari, sfida delle 15.00 di lunedì che verrà trasmessa da Sky:

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Tridente o non tridente, questo è il problema di Maurizio Sarri all'alba del 2020. Con Douglas Costa difficilmente arruolabile per i novanta minuti e il centrocampo che dovrà sopperire all'assenza dello squalificato Bentancur (oltre che dell'infortunato Khedira) la soluzione trequartista sembrerebbe leggermente più consona al match con il Cagliari. Szczesny giocherà tra i pali; Cuadrado dovrebbe agire sulla linea di destra, all'opposto di Alex Sandro; con Bonucci e De Ligt centrali. A centrocampo, insieme a Pjanic e Matuidi, uno tra Rabiot e Bernardeschi. Con quest'ultimo in ballottaggio anche con Ramsey per agire sulla trequarti. In avanti Ronaldo e Dybala, favorito su Higuain.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Nel Cagliari che affronterà la Juventus capolista Maran lancia il giovane Walukiewicz in difesa insieme a Klavan, con Cacciatore e Luca Pellegrini sulle fasce. Olsen tornerà tra i pali, con Nandez e Rog ai lati di Cigarini a centrocampo. Davanti il solito tridente, con Nainggolan a ispirare Joao Pedro e Simeone.