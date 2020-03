Le probabili formazioni di Sassuolo-Brescia: Zmrhal è favorito su Skrabb

Recuperi 26^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Dopo tanta attesa, sono state finalmente comunicate le date per i sei recuperi di Serie A del 26° turno, rinviato parzialmente per i pericoli del Coronavirus. Con la Serie A costretta a giocare a porte chiuse per i prossimi 30 giorni, la Lega ha potuto quindi programmare le sfide non giocate nello scorso weekend. Le ultime sulla gara del Mapei Stadium (fischio d'inizio lunedì alle 18.30), che potrete seguire su TMW o sulle frequenze di Sky:

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Dubbio Traoré per De Zerbi: l'ivoriano è fermo da un paio di settimane per un problema alla caviglia e, almeno fino ad oggi, non ha ancora lavorato in gruppo ed è in dubbio per il Brescia. Solito 4-2-3-1 per il tecnico bresciano d'origine, con Consigli in porta, Toljan e Kyriakopoulos ai lati della difesa, mentre al centro dovrebbe toccare a Romagna e Ferrari (scalpita Marlon). Locatelli è sicuro del posto, Magnanelli cercherà di ribaltare nuovamente le gerarchie, provando a soffiare il posto a Obiang. In avanti pochi dubbi, tante certezze: Berardi, Djuricic, Boga alle spalle di Caputo.

COME ARRIVA IL BRESCIA - Diego Lopez avrà tutti a disposizione per la sfida con il Sassuolo tranne lo squalificato Mateju. Dubbio sul modulo, ma con il ritorno di Torregrossa si andrà verso il 4-3-1-2: Joronen tra i pali, Sabelli, Cistana, Chancellor e Martella andranno a comporre il pacchetto arretrato. In mediana spazio a Tonali, con Bisoli e Dessena ai lati: Bjarnason sarà invece la prima alternativa. Sulla trequarti Zmrhal è favorito su Skrabb, con Torregrossa e Balotelli che partiranno dal primo minuto.