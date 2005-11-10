Inter-Fiorentina, le probabili formazioni: tocca a Provedel, Dodo dal 1' dopo due mesi?

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Inter-Fiorentina:

Come arriva l'Inter

L'Inter vuole cavalcare l'entusiasmo della vittoria in Champions League di mercoledì sera e dare continuità ai risultati anche in campionato. I nerazzurri di Cristian Chivu si preparano alla sfida di domenica a orario di pranzo (12.30) contro la Fiorentina con l'obiettivo di confermarsi e conquistare altri tre punti. Con l’Europa ancora nelle gambe, il mister nerazzurro opterà per qualche cambio. Tra i pali scenderà in campo per la prima volta in stagione Provedel, mentre in difesa toccherà ancora a Bisseck, Akanji e Bastoni a causa degli infortuni di Stones e Pavard. Sulle corsie esterne agiranno Diouf e Dimarco, con Barella, Calhanoglu e Zielinski pronti a comporre il centrocampo. In attacco, invece, Chivu dovrebbe affidarsi alla coppia formata da Thuram e Pio Esposito lasciato in panchina contro lo Shakhtar. (da Milano, Marta Bonfiglio)

Come arriva la Fiorentina

Solo una vittoria negli ultimi 10 anni contro l’Inter a San Siro per la Fiorentina, che domenica arriva all’appuntamento con l’urgenza di far punti per scacciare lo spettro dell’ultimo posto. Ancora una volta Vanoli dovrà rinunciare ad Atta, mentre per Ranieri tutto è ancora in bilico. Al posto dell’italiano dovrebbe comunque toccare a Pongracic agire al fianco di Dragusin. A completare la difesa, davanti a De Gea, si potrebbe rivedere titolare dopo oltre due mesi Dodo, oltre a Jimenez. A centrocampo confermatissimi Fagioli e Ndour, per la terza maglia e ballottaggio tra Brescianini e Oulai, con l’ex Atalanta leggermente avanti. Davanti solito testa a testa tra Pellegrino e Beto per agire da termine offensivo, con Mastantuono e Njie a supporto. (da Firenze, Niccolò Righi)