Inter-Shakhtar Donetsk, le probabili formazioni: Pio in vantaggio su Bonny al fianco di Thuram

Torna a risuonare l'inno della Champions League in altre due notti magiche ricche di appuntamenti, uno dei quali vedrà l'Inter ricevere a San Siro lo Shakhtar Donetsk per la terza giornata di questa League Phase. Nerazzurri ancora fermi a zero punti: se la prima sconfitta con il Real Madrid al Bernabeu ha lasciato un pizzico di rammarico per la prestazione, più brutale è stata quella casalinga contro il Club Brugge. Dall'altra parte c'è una formazione, quella ucraina, ancora imbattuta, grazie al pareggio inaugurale contro il Psv, a cui ha dato seguito con la convincente rimonta contro l'AEK Atene. Appuntamento alle ore 21.00 allo stadio San Siro di Milano, dirige la sfida il Sig. Harm Osmers.

Come arriva l'Inter

Chivu, viste le diverse assenze, non potrà effettuare un grosso turnover rispetto alla reazione del Dall'Ara contro il Bologna. Scelte obbligate dietro, con Bisseck, Akanji e Bastoni davanti a Joseph Martinez; in mezzo al campo torna a detenerne le chiavi Calhanoglu, affiancato da Barella e Zielinski, in vantaggio su Sucic. Sulle corsie laterali confermato Dimarco, nonostante l'ottimo stato di forma di Carlos Augusto, e il rientrante Diouf dopo la deludente prestazione di Luis Henrique in Emilia. Davanti, al fianco di Thuram, Pio Esposito in vantaggio su Bonny.

Come arriva lo Shakhtar Donetsk

Arda Turan risponderà con il 4-1-4-1 con Tobias, Bondar, Matvienko e Pedro Henrique davanti a Riznyk. In mediata il solo Ocheretko, mentre Alisson Santana, Pedrinho, Marlon Gomez e Newerton agiranno alle spalle di Kaua Elias. Stessi undici vincenti contro l'AEK Atene; l'unica sorpresa potrebbe essere rappresentata da Mendoza a sinistra al posto di Newerton.