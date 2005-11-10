Juventus-Lazio, le probabili formazioni: McKennie sulla trequarti alle spalle di Kolo Muani

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Juventus-Lazio:

Come arriva la Juventus

La Juventus, domenica alle 20:45, ospiterà la Lazio all’Allianz Stadium, gara valida per la settima giornata di Serie A. Luciano Spalletti si affiderà al 4-2-3-1: in porta ci sarà Vicario. Davanti a lui agirà la linea a quattro formata da Kalulu, Bremer, Lucumi e Celik. A centrocampo toccherà alla coppia formata da Douglas Luiz e Sarr. Sulla trequarti a destra si muoverà Nico Gonzalez, in mezzo sarà confermato McKennie e a sinistra giocherà Alajbegovic. Mentre a guidare l’attacco ci sarà Kolo Muani rinfrancato dai gol segnati contro Cagliari e Celta Vigo. (da Torino, Camillo Demichelis)

Come arriva la Lazio

Forte dei 16 punti conquistati nelle prime sei giornate, la Lazio va a Torino con nulla da perdere e la voglia di non fermarsi. Gattuso non recupera nessuno degli indisponibili e quindi slitta alla sfida con il Parma il rientro di Cancellieri, Marusic e Rovella. Per questo motivo ci saranno pochissime novità rispetto alla sfida contro il Monza, solo un cambio in difesa con Sutalo che tornerà titolare al fianco di Provstgaard, nel quartetto difensivo davanti a Mandas completato da Floriani Mussolini a destra e Nuno Tavares a sinistra. In regia ancora una conferma per Belahyane, con Frattesi e Taylor a completare il terzetto di centrocampo. Al centro dell’attacco Noslin si è guadagnato la conferma ed è avanti rispetto a Pinamonti, mentre sugli esterni scelte obbligate viste le assenze di Gudmundsson e Cancellieri con Zaccagni a sinistra e Isaksen a destra. (da Roma, Lorenzo Beccarisi)