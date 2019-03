Le probabili formazioni di Crotone-Lecce - Machach con Simy per Stroppa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un'impresa chiamata salvezza, il Crotone aveva ben altri obiettivi ad inizio di stagione. Risultati negativi, il cambio in panchina e il periodo fallimentare di Massimo Oddo. E' tornato in sella Giovanni Stroppa, pitagorici attivi nel mercato di gennaio e adesso la salvezza non è un'utopia. Aveva toccato il fondo la formazione calabrese, era finita in fondo alla classifica per qualche settimana ma negli ultimi weekend sta venendo fuori il nuovo e vero Crotone. Non sarà semplice fare punti contro il Lecce ma i padroni di casa proveranno a far valere il fattore Scida. Sette punti nelle ultime tre giornate, prima il grande match contro il Palermo terminato per 3-0 e la vittoria pesante sul campo della Salernitana con il mezzo il pari a reti bianche contro un diretta concorrente come il Padova. Altri palcoscenici invece per il Lecce di Fabio Liverani che da neopromossa si ritrova a lottare per un posto in massima serie. I salentini hanno cominciato con la marcia alta innestata e non hanno intenzione di rallentare nonostante qualche sparuta battuta d'arresto. Il Lecce infatti nelle ultime settimane sta alternando una vittoria ad una sconfitta. I tre punti sono arrivati contro Livorno, Verona e nel derby contro il Foggia nell'ultima gara. Due sconfitte in mezzo, prima la goleada subita contro il Cittadella e poi nello scontro diretto contro il Palermo. La promozione diretta è distante soltanto due punti, vale la pena provarci nella sfida dell'Ezio Scida. All'andata al Via del Mare fu il Lecce ad avere la meglio grazie all'autorete di Golemic ma fu molto sfortunato il Crotone.

COME ARRIVA IL CROTONE - Il tecnico Giovanni Stroppa ha trovato la quadratura con il 3-5-2, assente Nalini che contro la Salernitana era partito titolare al fianco di Simy anche per l'assenza di Pettinari che perdura. Al fianco del nigeriano fiducia per l'ex Carpi Machach nel comporre il reparto avanzato dei pitagorici. Ci sarà Sampirisi lungo la corsia di destra e non Valietti mentre sul versante opposto spazio per Tripaldelli vista l'assenza dell'ex Napoli Milic. Essenziale il recupero di Benali in mezzo al campo, con lui dentro Barberis e Rohden. Difesa affidabile quella delle ultime settimane per il Crotone grazie all'innesto d'esperienza di Spolli che comanda il reparto arretrato affiancato da Curado e Golemic che vuole riscattare la sfortunata sfida dell'andata.

COME ARRIVA IL LECCE - Fabio Liverani ha veramente pochi dubbi, conferma il blocco degli undici che hanno avuto la meglio nel match tutto pugliese contro il Foggia. 4-3-2-1 con il doppio trequartista per i salentini ma partiamo dal reparto arretrato davanti alla porta di Vigorito, la coppia centrale sarà formata da Lucioni e Meccariello mentre sulle corsie esterne spazio per Lorenzo Venuti e Marco Calderoni. A centrocampo ancora assente Scavone, conferma per lo sloveno Zan Majer che con Petriccione affiancheranno il metodista Panagiotis Tachtsidis. Ancora assente Palombi e quindi doppio trequartista con Filippo Falco e Mancosu a supporto di La Mantia, l'ex Entella ha siglato la rete dei tre punti contro il Foggia.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Curado, Spolli, Golemic; Sampirisi, Rohden, Barberis, Benali, Tripaldelli; Machach, Simy. Allenatore: Giovanni Stroppa.

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Venuti, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Petriccione; Falco, Mancosu; La Mantia. Allenatore: Fabio Liverani.