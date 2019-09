Le probabili formazioni di Genoa-Atalanta: nella Dea trio d'attacco titolare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È iniziato ieri il terzo turno di Serie A, il primo dopo la pausa per le Nazionali che ha sorriso due volte all'Italia di Roberto Mancini. I tecnici sono pronti a fare le proprie scelte, con un occhio alle coppe, che inizieranno proprio la prossima settimana; di seguito, le ultime dai campi grazie al contributo dei nostri inviati:

QUI GENOA: Ghiglione e Barreca sulle corsie laterali, mentre in attacco rischia Kouamé, tornato solo ieri dalla trasferta con la Nazionale Under 23 della Costa d'Avorio. Certo di una maglia Pinamonti, restato a secco nell'ultima gara dell'Italia Under 21, mentre in difesa stringe i denti Romero, tornato ad allenarsi in gruppo solo ieri.

QUI ATALANTA: trio di attaccanti in condizione imperfette dopo il rientro tardivo dalle Nazionali. Alla fine dovrebbe spuntarla Zapata, ancora punto di riferimento per la fase offensiva, con Ilicic e Gomez alle sue spalle. In difesa salta la sfida Toloi, che ha rimediato un problema muscolare nell'allenamento di giovedì: al suo posto non ci sarà Kjaer, per Gasperini non è pronto.