Le probabili formazioni di Germania-Serbia U21 - Kuntz non cambia, out Jovanovic

Vincere per continuare a viaggiare a punteggio pieno. È questo l’obiettivo della Germania Under 21 che, questa sera, affronterà la Serbia in una sfida delicatissima per il girone B. Per i tedeschi alla prima giornata è arrivata una convincente vittoria per 3-1 contro la Danimarca, mentre per Milenkovic e compagni è stata quasi inaspettata la sconfitta contro l’Austria (2-0). Ecco perché i tre punti in palio possono dire tanto ai fini della qualificazione alla fase successiva delle due compagini. A dirigere l’incontro, il cui calcio d’inizio è fissato per le ore 21 al “Nereo Rocco” di Trieste, sarà il romeno Istvan Kovacs.

COME ARRIVA LA GERMANIA - Tutti a disposizione di Stefan Kuntz, che dovrebbe riproporre la stessa formazione vista sabato sera. Waldschmidt sarà la punta centrale nel 4-3-3, con Richter e Oztunali ai suoi lati. A centrocampo Eggstein e Neuhaus accanto al regista Dahoud. In difesa, infine, spazio a Klostermann, Tah, Baumgartl e Henrichs.

COME ARRIVA LA SERBIA - Goran Djorovic invece deve fare a meno dello squalificato Jovanovic. In difesa, dunque, due volti nuovi: Gajic e Babic a completare il quartetto che vede anche Milenkovic e Bogosavac avanti a Radunovic. A centrocampo Zivkovic e Radonjic sugli esterni e il duo Lukic-Racic al centro. In attacco, infine, Randelovic con Jovic.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GERMANIA (4-3-3): Nubel; Klostermann, Tah, Baumgartl, Henrichs; Neuhaus, Dahoud, Eggestein; Oztunali, Richter, Waldschmidt. Ct: Kuntz.

SERBIA (4-4-2): Radunovic; Gajic, Milenkovic, Babic, Bogosavac; Zivkovic, Racic, Lukic, Radonjic; Randelovic, Jovic. Ct: Djorovic.