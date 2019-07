Le probabili formazioni di Ghana-Tunisia - Bella sfida a Ismailia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si completa il quadro degli ottavi di finale di Coppa d'Africa con una delle sfide più interessanti. Il Ghana, quattro volte vincitore nel trofeo continentale nella sua storia, affronta a Ismailia contro la Tunisia, formazione che ha sempre pareggiato nella fase a gironi ma che con soli 3 punti si è garantita il secondo posto nel gruppo dominato dal Mali. Ultimo precedente tra le due squadre risale al 2013: 4-2 per i ghanesi, mentre nell'ultimo precedente in Coppa d'Africa ha vinto 2-1 contro i tunisini. Calcio d'inizio alle ore 21.00, l'arbitro è il sudafricano Gomes.

COME ARRIVA IL GHANA - Il Ghana ha pareggiato 2-2 contro il Benin, 0-0 contro il Camerun prima di vincere 2-0 contro la Guinea Bissau. Serve, però, un cambio di passo dopo il girone eliminatorio tra luci ed ombre. Sarà 4-4-2 per i ghanesi di Appiah con i fratelli Ayew in attacco.

COME ARRIVA LA TUNISIA - Appena tre punti sono bastati alla Tunisia per piazzarsi in seconda posizione nel gruppo E. Dopo aver pareggiato per 1-1 contro l’Angola e il Mali, la selezione guidata in panchina da Giresse è stata fermata sullo 0-0 dalla Mauritania. 4-3-3 per i tunisini con Msakni, Khazri e Sliti in attacco.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GHANA (4-4-2): Ofori; Yiadom, Boye, Aidoo, Baba; S. Owusu, Wakaso, Thomas, Asamoah; A. Ayew, J. Ayew. C.T. Appiah

TUNISIA (4-3-3): Hassen; Kechrida, Bronn, Meriah, Haddadi; Chaaleli, Skhiri, Aouadhi; Msakni, Khazri, Sliti. C.T. Giresse

ARBITRO: Gomes (Sudafrica)