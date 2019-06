Le probabili formazioni di Salernitana-Venezia - Tante assenze per Cosmi

Fischio d'inizio oggi alle ore 21.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su Tmw!

Dopo un lungo e travagliato iter giudiziario si scenderà in campo questa sera, a distanza di quasi un mese dal termine del campionato, per la gara d'andata dei play-out, che vedranno impegnate Salernitana e Venezia. Granata che potranno contare sul fattore casa e su una condizione atletica migliore rispetto ad un Venezia che ha ripreso gli allenamenti soltanto da pochi giorni. I lagunari, tuttavia, vantano un miglior posizionamento al termine della regular season che permetterebbe loro di salvarsi in caso di parità assoluta. A dirigere la gara sarà il signor Aleandro Di Paolo della sezione di Avezzano.

COME ARRIVA LA SALERNITANA - Mister Menichini deve rinunciare agli infortunati Bernardini, Perticone e Di Gennaro oltre a Casasola, rimasto in argentina per un grave lutto familiare. Il tecnico recupera tuttavia Schiavi, Mantovani e Djavan Anderson, che erano in forse. Sarà con ogni probabilità 4-3-3: in porta Micai, in difesa ci saranno Pucino, Migliorini, Mantovani e Lopez; al centro ci saranno Odjer, Di Tacchio e Akpa Akpro, mentre in avanti spazio al tridente composto da Andrè Anderson, Calaiò e Jallow.

COME ARRIVA IL VENEZIA - Tante defezioni in casa veneta, dove mancherà lo squalificato Domizzi e gli infortunati Citro, Di Mariano e Garofalo, ma mister Cosmi può contare sui rientri di Segre e Zennaro, che hanno rinunciato alle convocazioni con le nazionali giovanili. Out anche Mazan e Vrioni, che invece hanno risposto alle convocazioni di Slovacchia e Albania. Anche i veneti dovrebbero affidarsi al 4-3-3: davanti a Vicario ci saranno Zampano, Bruscagin, Modolo e Cernuto; in mediana Schiavone, Besea e Segre, con Bentivoglio che non è al top e dovrebbe partire dalla panchina; in avanti il tridente Lombardi, Zennaro e Bocalon.

Probabili formazioni

SALERNITANA (4-3-3): Micai; Pucino, Migliorini, Mantovani, Lopez; Odjer, Di Tacchio, Akpa Akpro; A. Anderson, Calaiò, Jallow. A disp.: Russo, Vannucchi, Gigliotti, Schiavi, Mazzarani, Memolla, Minala, Djavan Anderson, Djuric, Orlando, Rosina. All.: Leonardo Menichini.



VENEZIA (4-3-3): Vicario; Zampano, Bruscagin, Modolo, Cernuto; Schiavone, Besea, Segre; Lombardi, Zennaro, Bocalon. A disp.: Facchin, Fornasier, Coppolaro, Bentivoglio, Suciu, Zigoni, St Clair, Pinato, Lezzerini, Rossi, Pimenta, Caradonna. All.: Serse Cosmi.