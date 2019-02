Le probabili formazioni di SPAL-Fiorentina - Dubbio Simeone per Pioli

Fischio d'inizio domani pomeriggio pomeriggio alle ore 12.30. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Insidefoto/Image Sport

Un lunch match che potrebbe anche essere indigesto. Ma che sicuramente saprà dirci molto sulle ambizioni delle due compagini. Spal e Fiorentina si sfidano nella 24^a giornata di serie A, in una gara che può davvero fare la differenza. I padroni di casa sono a +4 sulla zona salvezza, dunque tutto è ancora apertissimo. I viola devono capire quali sono le loro ambizioni: l'Europa si allontana, la concorrenza è altissima. Servono i tre punti, anche per cercare di scavalcare Torino e Samp, impegnate rispettivamente contro Napoli e Inter.

COME ARRIVA LA SPAL - Cinque punti nelle ultime cinque gare giocate. Le due sconfitte sono arrivate contro Milan e Atalanta, due compagini davvero in forma. Dunque è un momento positivo, la squadra di Semplici fa punti e propone anche un buon calcio. Ma non basta, per potersi allontanare dalla zona rossa bisogna avere la giusta continuità. Per il match di domani non ci sarà Missiroli, spazio al solito 3-5-2. Viviano in porta, Cionek, Vicari e Felipe si posizioneranno in difesa. Valoti e Kurtic andranno a protezione di Valdifiori, con Lazzari e Fares sulle corsie esterne. In attacco non si cambia: Antenucci e Petagna cercheranno di scardinare la difesa viola.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Quattro pareggi e una sola vittoria. Continua la pareggite in casa viola, bisogna assolutamente cambiare marcia per poter agganciare l'Europa. È proprio fuori casa che la squadra di Pioli deve dare qualcosa in più, visto che fino a questo momento sono arrivate soltanto due vittorie. Ci sono comunque buone notizie: tornano Milenkovic e Benassi dalla squalifica, si rivede anche Victor Hugo. Spazio al solito 4-3-3, con Lafont in porta. Milenkovic, Ceccherini, Victor Hugo e Biraghi andranno a comporre il pacchetto arretrato, mentre c'è qualche dubbio per gli altri due reparti. In attacco Muriel e Chiesa sono sicuri di un posto, in dubbio Simeone: al suo posto ci potrebbe essere Gerson. Ma se la scelta dovesse ricadere sul Cholito, l'ex Roma andrebbe in mediana. A centrocampo agiranno Veretout e Benassi, il terzo dipenderà proprio dalla scelta del tridente. In caso di esclusione di Simeone è pronto Edimilson.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Valoti, Valdifiori, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna.

A disposizione: Gomis, Poluzzi, Regini, Simic, Bonifazi, Dickmann, Costa, Murgia, Schiattarella, Floccari, Paloschi.

Allenatore: Leonardo Semplici

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Ceccherini, Vitor Hugo, Biraghi; Gerson, Veretout, Benassi; Chiesa, Simeone, Muriel.

A disposizione: Terracciano, Hancko, Norgaard, Dabo, Pjaca, Graiciar, Simeone, Edimilson.

Allenatore: Stefano Pioli