Le probabili formazioni di SPAL-Genoa - Entrambi i tecnici puntano sul 3-5-2

Dopo la vittoria contro la Juventus, il nulla o quasi. Il Genoa è chiamato a ripartire e in fretta, per non vedersi complicare la strada verso la salvezza. L'Empoli, ieri battuto dal Bologna, occupa il terzultimo posto e attualmente dista cinque lunghezze: fondamentale, dunque, portare a casa i tre punti per archiviare la questione permanenza in Serie A. Di fronte ci sarà una SPAL reduce da due successi di fila e che con una vittoria volerebbe a metà classifica. Ma Semplici invita tutti alla massima concentrazione: "Ho visto troppo entusiasmo intorno alla squadra, noi dobbiamo rimanere con i piedi per terra".

COME ARRIVA LA SPAL - Solito 3-5-2 per Semplici, che in avanti si affida ancora all'esperienza di Floccari, in un momento d'oro: con lui ci sarà Petagna a formare il tandem offensivo. A centrocampo Murgia e Kurtic sembrano certi di una maglia da titolare, con Missiroli e Schiattarella che si contendono il ruolo di regista; sugli esterni Lazzari e Fares, recuperato e arruolabile. In difesa, infine, terzetto formato da Bonifazi, Vicari e Felipe.

COME ARRIVA IL GENOA - Prandelli deve rinunciare a Sanabria, Sturaro e allo squalificato Veloso. Recupera, però, Pandev, attualmente in pole su Lapadula per affiancare Kouamé in attacco. A centrocampo Radovanovic sarà il perno centrale, con Lerager e Rolon ai suoi lati e con il duo Lazovic-Criscito sulle corsie laterali. In difesa, infine, spazio a Biraschi, Romero e Zukanovic.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SPAL (3–5-2): Viviano; Bonifazi, Vicari, Felipe; Lazzari, Murgia, Missiroli, Kurtic, Fares; Petagna, Floccari. A disp.: Gomis, Poluzzi, Regini, Costa, Valoti, Schiattarella, Valdifiori, Antenucci, Paloschi, Rizzo Pinna, Spina. Allenatore: Leonardo Semplici.

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Lazovic, Lerager, Radovanovic, Rolon, Criscito; Kouamé, Pandev. A disp.: Marchetti, Jandrei, Gunter, Pereira, Lakicevic, Pezzella, Mazzitelli, Bessa, Schafer, Dalmonte, Lapadula. Allenatore: Cesare Prandelli.