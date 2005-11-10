Monza-Cagliari, le probabili formazioni: c'è Goglichidze al posto di Lucchesi

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Monza-Cagliari:

Come arriva il Monza

Pochi dubbi in casa Monza, con Juric che deve comunque rinunciare a Lucchesi per squalifica. Al centro della difesa, davanti a Tornqvist nel 3-4-2-1, ci sarà dunque Goglichidze affiancato da Kouadio e Carboni. Centrocampo confermato con Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho e Mangas. In avanti si va verso la coppia Robinson-Cutrone alle spalle di Varela.

Come arriva il Cagliari

Un Cagliari da capogiri quello visto in queste prime sei giornate di campionato. La compagine di Fabio Pisacane, reduce da un pareggio alla Unipol Domus contro la Juventus, mantiene ben saldo il quarto posto in classifica e si proietta verso la settima gara contro il Monza. I rossoblù sanno che non possono deludere i propri tifosi, che sognano una stagione almeno tra le prime dieci, ma il tecnico dei sardi ha l'obiettivo primario sempre ben chiaro in testa: la salvezza. E per conquistarla, servono le giuste prestazioni, contro ogni avversaria. In un ipotetico 4-3-3, Caprile in porta, coadiuvato da una difesa composta da Zé Pedro, Mina, Rodriguez e Obert. A centrocampo Adopo, Romano e Winks sembrerebbero le preferenze dell'allenatore, che quasi sicuramente consentirà a Deiola di subentrare a match in corso. Il reparto avanzato dovrebbe essere composto da Fazzini, Maldini e Mendy. (da Cagliari, Elena Accardi)