Napoli-Bodo/Glimt, le probabili formazioni: Hojlund torna titolare, chance per Lang?

Se non è un’ultima spiaggia, poco ci manca. Il Napoli è obbligato a vincere stasera (ore 21) al Maradona contro il Bodo/Glimt per rimediare alla falsa partenza in Champions League con Arsenal e Villareal. Nella terza giornata della fase campionato gli azzurri dovranno vedersela con un avversario tradizionalmente scomodo per le italiane come sa bene l’Inter, ultima vittima giusto pochi mesi fa quando la formazione norvegese riuscì a spingersi fino ai quarti di finale, miglior risultato della propria storia.

Come arriva il Napoli

Allegri si gioca molto, forse anche la panchina, nelle prossime due partite (sabato c’è la Roma) dopo la brutta sconfitta di Venezia. Il tecnico livornese valuta se cambiare modulo, tornando alla difesa a 4 o insistere sul 3-4-2-1. In ogni caso sarà Hojlund, rimasto inizialmente a riposo in Laguna, a guidare l’attacco. Meret è in vantaggio su Milinkovic-Savic, in difesa torna Marin mentre De Bruyne e Lang dovrebbero dividersi la trequarti.

Come arriva il Bodo/Glimt

Impegnato in una lotta serrata col Viking per il primato in Eliteserien, la squadra di Knutsen ricalca in buona sostanza quella della passata stagione: nel solito 4-3-3 l’unica novità di rilievo riguarda il centravanti: non c’è più Hogh, ceduto in estate al Celtic, sostituito da Helmersen. Il regista Berg e l’ex milanista Hauge sul lato sinistro del tridente restano le stelle di un collettivo che fa dell’organizzazione e dell’intensità le sue armi migliori.