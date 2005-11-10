Napoli-Roma, le probabili formazioni: Hojlund torna titolare, Molina parte in vantaggio su Lulli

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Napoli-Roma:

Come arriva il Napoli

Il Napoli di Massimiliano Allegri cerca il riscatto in campionato dopo la sconfitta contro il Venezia e la vittoria in Champions contro il Bodo. In programma c’è la sfida contro la Roma, in programma sabato alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona. Il tecnico azzurro è chiamato a dare continuità alla reazione mostrata in Champions League e valuta le scelte di formazione per un appuntamento importante in campionato. Davanti torna titolare Rasmus Hojlund, in panchina inizialmente a Venezia, pronto a guidare il reparto offensivo con Politano e Lang ai suoi lati. A centrocampo spazio a De Bruyne, Lobotka e McTominay, mentre in difesa la linea a quattro dovrebbe essere composta da Di Lorenzo, Rafa Marin, Badiashile e Olivera, davanti a Meret. È proprio in difesa che esiste il grande ballottaggio con Rrahmani che potrebbe riposare proprio per Badiashile. Arrivano intanto segnali incoraggianti dall'infermeria: Antonio Vergara è tornato a lavorare in gruppo e dovrebbe rientrare nell'elenco dei convocati proprio in occasione della sfida contro i giallorossi. (da Napoli, Arturo Minervini)

Come arriva la Roma

Gian Piero Gasperini dovrebbe riproporre il 3-4-2-1, con Gollini pronto a sostituire l'indisponibile Svilar. Davanti a lui, il terzetto difensivo sarà composto da Mancini, Ndicka ed Hermoso, anche se Balerdi resta in corsa per una maglia al posto dell'ivoriano. Sulle corsie esterne Molina parte in vantaggio su Lulli a destra, mentre a sinistra ci sarà Wesley. In mediana Pisilli dovrebbe fare coppia con de Roon, attualmente in ballottaggio con Cristante. Sulla trequarti, Soulé e Mora agiranno alle spalle di Malen, riferimento offensivo della squadra. Non saranno invece della partita Kone, Dybala e Pellegrini, quest'ultimo fermato dal problema muscolare accusato contro lo Slovan Bratislava. (da Roma, Marco Campanella)