Parma-Torino, le probabili formazioni: torna Bernabe, Kulenovic parte dalla panchina

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Parma-Torino:

Come arriva il Parma

Per la prima da allenatore del Parma allo Stadio Tardini, mister Alberto Gilardino potrà contare su due recuperi importanti: Adrian Bernabe e Abdoulaye Ndiaye, che sono tornati a lavorare in gruppo. Partendo dal difensore senegalese, a lui potrebbe essere affidato il ruolo di braccetto sinistro, mentre Diego Carlos e Troilo sono sicuri del posto nel terzetto a difesa della porta di Corvi. Sulla linea mediana ci sarà invece spazio per Bernabé, che probabilmente si posizionerà in cabina di regia, coadiuvato dal dinamismo di Keita e dagli inserimenti di Fabbian. Pochi dubbi sulle corsie esterne, dove Delprato agirà sulla destra, mentre Valeri a sinistra. Sono in corso valutazioni per quanto riguarda l’attacco: Touré è stato uno dei migliori a San Siro, ma Lontani scalpita per prendere il suo posto, mentre non ci sono alternative a Romero nel ruolo di centravanti, vista l’assenza forzata di Elphege. (da Parma, Edoardo Mammoli)

Come arriva il Torino

La formula vista contro l’Udinese, così Abate pensa di confermare anche a Parma un Toro con la difesa a 4. Davanti a Perri si va verso il quartetto formato da Belghali, Comuzzo, Coco e a Rodriguez, a centrocampo ancora la coppia Mandragora-Bragança. A sinistra Cacciamani è certo del posto, mentre a destra Vlasic insidia seriamente Oristanio. In attacco, invece, il tandem Simeone-Adams sarà riproposto ma si candida anche Kulenovic. (da Torino, Emanuele Pastorella)