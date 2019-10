Stella Rossa-Olympiacos, le probabili formazioni: Marin sfida il passato

Per la Stella Rossa sembra essere già l'appuntamento decisivo, o meglio quello da non sbagliare per rimanere ancora a galla. In casa Olympiacos, invece, c'è fiducia e voglia di proseguire sulla scia dell'esordio, che in dote ha portato per i greci un punto casalingo con il Tottenham. Adesso la squadra ellenica va a Belgrado per uscire con almeno un punto in tasca, cosa che l'avvantaggerebbe nell'ipotetica corsa al terzo posto, vista la presenza di compagini quasi proibitive, appunto gli inglesi e con loro il Bayern Monaco, per l'idea di superare il girone.

COME ARRIVA LA STELLA ROSSA - Milojevic, nonostante abbia provato anche difese a cinque di recente, sembra orientato a tornare su un 4-2-3-1. Tra i pali l'esperto Borjan, davanti a lui dovrebbero essere riproposti Gobeljic e Rodic terzini, con Milunovic e Pankov a lottarsi un posto a centro difesa per affiancare Degenek. In mediana largo all'esperienza del duo Canas-Jovancic, mentre un altro veterano come Marko Marin, sfida da ex per lui, parte qualche metro più avanti. Ai lati dell'unica punta, più Pavkov di Tomané, dovrebbero agire Garcia e Van La Parra.

COME ARRIVA L'OLYMPIACOS - Da parte sua Pedro Martins, allenatore dei greci, vuole rispondere per le rime, ed è pure lui tentato dal 4-2-3-1. In porta c'è il lusitano Sa, difeso da una linea a quattro con, procedendo da destra a sinistra, nell'ordine Elabdellaoui, i due centrali Meriah e Cissé (ma scalpita Semedo), oltre all'altro terzino Tsimkas. In mediana coppia di sostanza composta da Guilherme e Bouchalakis, a fornire protezione per le scorribande degli attaccanti. C'è qualità davanti: alle spalle dell'unica punta Guerrero, la batteria di trequartisti conterà Podence e Valbuena, oltre a Masouras.