Udinese-Lecce, le probabili formazioni: Davis lavora per esserci dal 1', confermato Fatah

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Udinese-Lecce:

Come arriva l'Udinese

L’Udinese si prepara in vista della sfida con il Lecce e mister Runjaic dovrà come sempre valutare la questione infortunati. Zanoli e Piotrowski rientrano, ma non saranno utilizzabili dal primo minuto, mentre si ferma Abankwah. In porta nel 3-4-2-1 ci sarà Okoye, con ballottaggio Palma-Bertola per sostituire il difensore irlandese completando la linea insieme a Solet ed Ebosse in attesa che Alaba abbia i 90 minuti. Sulle fasce Vojvoda e Kamara, con al centro Zarraga e Karlstrom. Chakvetadze ed Ekkelenkamp andranno a supporto della punta, con Davis che lavora per esserci dal primo minuto. (da Udine, Davide Marchiol)

Come arriva il Lecce

Impegno in trasferta sul campo dell’Udinese per un Lecce che cerca risposte dopo due sconfitte di fila in campionato. Eusebio Di Francesco dovrà fronteggiare assenze pesanti in mezzo al campo, dove mancheranno Ilic e Berisha, oltre al difensore Scott. Nel tradizionale 4-3-3 ci sarà Falcone in porta con la difesa composta da Veiga, Tiago Gabriel, Siebert e Gallo. In mezzo al campo la regia sarà affidata a Ngom, coadiuvato da Coulibaly e Maleh. In avanti confermati Fatah e Pierotti sulle fasce, con Geubbels favorito su Esteban per una maglia dal primo minuto. (da Lecce, Pierpaolo Verri)