Villarreal-Napoli, probabili formazioni: McTominay dal 1', Allegri conferma la difesa a 3

Il Napoli vuol sfruttare l'onda lunga del convincente successo sul Frosinone e trovare anche la prima vittoria in Champions League. Avversario di turno sarà il Villarreal all'Estadio de la Ceramica, impianto spesso ostico per le squadre italiane. In casa spagnola, il tecnico Inigo Perez dovrà rinunciare a due dei giocatori più talentuosi della sua rosa, ovvero l'ex Inter Tajon Buchanan e quel Nicolas Pepe in passato cercato proprio dal Napoli. In difesa, spazio all'ex Juventus, Renato Veiga mentre l'attacco sarà affidato ad Ayoze Perez e Mikautadze.

Per il Napoli l'idea di Allegri sembra quella di confermare la difesa a tre vista nell'ultima di campionato, con Rafa Marin e Badiashile ai lati di Rrahmani. A centrocampo turno di riposo per Lobotka visti anche i tanti impegni con la sua Nazionale nelle scorse settimane, con Gilmour e il ritorno di McTominay dal primo minuto a formare la coppia titolare, mentre sulle corsie agiranno Politano a destra e Di Lorenzo, trasferito per l'occasione a sinistra. Davanti con Hojlund e De Bruyne chance per Giovane.

Probabili formazioni Villarreal-Napoli

VILLARREAL (4-4-2): Gulacsi; Mourino, Foyth, Renato Veiga, Romero; Gueye, Saliba, Akhomach, Moleiro; Ayoze Perez, Mikautadze

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Marin, Rrahmani, Badiashile; Politano, Gilmour, McTominay, Di Lorenzo; Giovane, De Bruyne; Hojlund