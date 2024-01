Doppio Vlahovic e Chiesa, la Juve c'è. Tuttosport: "E l'Inter ha paura"

Una doppietta di un super Dusan Vlahovic e il sigillo finale di Federico Chiesa. La Juventus batte con un netto 3-0 il Sassuolo grazie ai suoi gioielli e tiene vivo il campionato, restando in scia dell'Inter e mettendo pressione ai nerazzurri, che salteranno il prossimo turno di campionato poiché impegnati in Supercoppa, rischiando di trovarsi alle spalle dei bianconeri una volta tornati in Italia. La Juve c'è e viaggia, indirizza la partita già nel primo tempo e ottiene una vittoria fondamentale per la corsa al tricolore.

Il sorpasso è possibile, l'Inter ora ha paura

E l'Inter inizia ad avere paura di questa Juventus, come scrive Tuttosport. Il possibile sorpasso è distante solo una settimana e qualora la Juventus battesse domenica sera il Lecce al Via del Mare ecco che il cambio di gerarchie sarebbe completato. Certo, l'Inter resterebbe virtualmente avanti, ma il recupero della partita con l'Atalanta arriverebbe solo tra un mese e mezzo, il 28 febbraio, peraltro dopo lo scontro diretto con i bianconeri del prossimo 5 febbraio. La Juve resta lì e mette pressione ai nerazzurri: la lotta scudetto è più che mai nel vivo.